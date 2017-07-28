В правительстве Армении обсудили ход реализации программы развития исторического центра Кумайри

Во время состоявшегося у премьер-министра Армении Карена Карапетяна рабочего совещания был обсужден ход реализации программы развития исторического центра Кумайри в Гюмри. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Был затронут график осуществления строительных работ по улучшению инфраструктур, которые будут завершены в сентябре текущего года.

Обсуждались также вопросы касательно сотрудничества с частным сектором в процессе реализации программы, привлечения инвестиций, а также проводимые в рамках специализированного инвестиционного фонда «Возрождение Кумайри» работы и предстоящие планы.