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Трамп разочарован результатами голосования в Сенате по отмене Obamacare


Президент США Дональд Трамп разочарован результатами голосования в Сенате по программе медицинского страхования Obamacare и считает, что Конгресс неправильно подошел к решению этого вопроса. Об этом хозяин Белого дома написал в пятницу на своей странице в Twitter.

"Трое республиканцев и 48 демократов подвели американский народ, - заявил Трамп. - Как я говорил с самого начала, сперва надо было ликвидировать Obamacare, а уже потом договариваться [по новому законопроекту]".

Сенат Конгресса США в пятницу не смог принять решения об отмене ряда ключевых положений программы медицинского страхования, разработанной предыдущей администрацией Барака Обамы и получившей неофициальное название Obamacare. В ходе голосования, затянувшегося далеко за полночь, 49 сенаторов проголосовали за их отмену, а 51 - против. Наблюдатели отмечают, что провал голосования стал сильным ударом по позициям Трампа, так как отмена Obamacare была одним из ключевых пунктов его предвыборной программы.



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