Почти 50 пострадавших в результате аварии поезда в Барселоне

Не менее 48 человек пострадали в результате происшествия с пригородным поездом в Барселоне. Как сообщает «Арменпресс», об этом передает «РИА Новости».

Из них пятеро - в тяжелом состоянии, 18 человек госпитализированы. По предварительным данным, поезд не успел затормозить.