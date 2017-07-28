Почти 50 пострадавших в результате аварии поезда в Барселоне
Не менее 48 человек пострадали в результате происшествия с пригородным поездом в Барселоне. Как сообщает «Арменпресс», об этом передает «РИА Новости».
Из них пятеро - в тяжелом состоянии, 18 человек госпитализированы. По предварительным данным, поезд не успел затормозить.
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