Завершив учебно-тренировочные сборы в США, клуб «Манчестер Юнайтед» вернулся в Англию. Как передает «Арменпресс», питомцы Жозе Моуриньо провели в США 5 встреч, в 4 из них они одержали победу, в одной встрече потерпели поражение.

Следующую товарищескую встречу клуб «Манчестер Юнайтед» проведет в Осло, 30-го июля.