Пострадавших при взрыве «ЗИЛ-130» на противотанковой мине в Мартунинском районе Арцаха нет

27 июля в 11:36 из департамента по чрезвычайным ситуациям Аскеранского района поступило сообщение о том, что в местечке «Новрузлу» Мартунинского района машина марки «ЗИЛ-130» подорвалась на противотанковой мине. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МЧС Республики Арцах. Вследствие взрыва пострадавших нет.

Водитель и двое пассажиров были перевезены в город Мартуни.