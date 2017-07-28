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Пострадавших при взрыве «ЗИЛ-130» на противотанковой мине в Мартунинском районе Арцаха нет


27 июля в 11:36 из департамента по чрезвычайным ситуациям Аскеранского района поступило сообщение о том, что в местечке «Новрузлу» Мартунинского района машина марки «ЗИЛ-130» подорвалась на противотанковой мине. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МЧС Республики Арцах. Вследствие взрыва пострадавших нет.

 

Водитель и двое пассажиров были перевезены в город Мартуни.

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