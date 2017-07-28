Фото «Арменпресс», снятые его объективом, приносили Армении победы: Герберту Багдасаряну исполнилось бы 80 лет

Для характеристики Герберта Багдасаряна достаточно назвать его адептом журналистики. Да, он был именно таким. Всего 2 слова – и образ человека становится понятным. в случае с Гербертом можно сказать, что он был приговорен стать журналистом, избрав область фотожурналистики. Его отец - Немрут Багдасарян, был патриархом советского периода армянской фотожурналистики, одним из основателей этого жанра. Я не уверен, но думается, что первой игрушкой маленького Герберта стал фотоаппарат. Немрут был как-бы символом Еревана: он освещал все события в столице, и не случайно, что двое из 3 его сыновей стали фотожурналистами. Оба они пришли в «Арменпресс», где несколько десятилетий работал их отец.

Слабостью Герберта был спорт. Сегодня мы обязаны ему снимками с знаменитого турнира на шахматную корону между Михаилом Ботвинником и Тиграном Петросяном в 1963 в Москве. Ему же принадлежит фотолетопись двойной победы «Арарата-73».

В качестве спортивного фотожурналиста он освещал Олимпиаду в Москве в 1980 году. Нельзя позабыть те снимки, на которых запечатлена победа тяжелоатлета Юрия Варданяна.

Надо упомянуть также то спецрепортаж, который Герберт снимал по заказу ТАСС об Артикском комбинате «Артик-туф», который позже был признан лучшим материалом ТАСС месяца.

Перечислить все его работы невозможно – хотелось бы упомянуть, как он снимал всесоюзные стрйки: БАМ, тунель Арпа-Севан и пр. Он снимал открытия авиарейсов.

В 1985 году Герберт Багдасарян стал руководителем фотослужбы «Арменпресс». Он обладал высокими качествани руководителя, что обеспечило организацию фоторепортажей с места Спитакского землетрясения 1988 года, которые распространились по всему свету.

В «Арменпресс» Герберт Багдасарян проработал до 2002 года, затем он со своим братом Меликом основали собственное фотоагентство.

Уже 10 лет, как Герберта нет с нами, он не дожил до своего 70-летия всего 4 месяца. Сегодня его дело продолжают брат Мелик со своими 2 сыновьями – Айком и Ваграмом. Династия Багдасарянов-фотожурналистов состоялась, семейные традиции Немрута продолжаются.

Сегодням 28-го июля, Герберту Багдасаряну исполнилось бы 80 лет. Мы – арменпрессовцы, помним его, его дела. Как сказал великий лориец, «бессмертно дело, которое помнится веками».

Дело Герберта бессмертно...

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