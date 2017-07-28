Время в Ереване: 11:07:36,   28 Июль

По делу об убийстве советника губернатора Армавирской области Манука Симоняна задержаны два человека


По делу об убийстве советника губернатора Армавирской области Манука Симоняна задержаны два человека. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении. Исходя из интересов следствия, детали не разглашаются.

Ранее сообщалось, что 23-го июля 2017 года от жительницы Армавирской области поступило сообщение о том, что 22-го июля 2017 года около 22:00-23:00 ее супруг – Манук Симонян – вышел из дома и до сих пор не вернулся.

По предварительным данным, М. Симоняна со двора дома позвал некий мужчина, после чего он вышел из дома, не сообщив о том, куда направляется, и  больше не вернулся.

В результате предпринятых мероприятий 25-го июля около 23:30 в местечке под названием “Ущелье Даларика”, расположенном справа от третьего километра трассы Мясникян-Даларик, на расстоянии 300 метров, было обнаружено обвязанное тело Манука Симоняна(1965 года рождения).

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 104 Уголовного кодекса РА, производство предварительного следствия по которому ведет следственное управление по Армавирской области.

 

Некоторые СМИ сообщают, что в убийстве Симоняна подозревают его жену и сына, они задержаны. Согласно предварительным данным, причиной убийства стали  непримиримые отношения в семье.

Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации