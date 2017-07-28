Информация о расследованных за первое полугодие 2017 года в производстве СК Армении уголовных делах о семейном насилии

В Следственном комитете Армении изучены уголовные дела по фактам семейного насилия, расследованные в производстве СК за первое полугодие 2017 года.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, согласно исследованиям, в производстве СК за первое полугодие 2017 года были расследованы 215 уголовных дел по фактам семейного насилия, одно из которых – в производстве Главного военного следственного управления СК.

Большая часть уголовных дел касается случаев применения насилия со стороны мужа, в частности побоев. Кроме того, зарегистрированы случаи совершения членами семьи убийства, случаи сексуального домогательства в отношении детей, а также злостного уклонения родителя от содержания ребенка и другие проявления преступного поведения.

Таким образом из 215 дел:

127 касались побоев(статья 118 Уголовного кодекса РА);

24 – умышленного причинения легкого вреда здоровью (статья 117 УК РА);

15 – угроз убийством, причинением тяжкого вреда здоровью или уничтожением имущества (статья 137 УК РА);

11 – совершения действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцати лет(статья 141 УК РА);

6 – умышленного причинения тяжкого вреда здоровью(статья 112 УК РА);

6 – злостного уклонения родителя от содержания ребенка(статья 173 УК РА);

5 – убийства (статья 104 УК РА);

4 - умышленного причинения вреда средней тяжести здоровью(статья 113 УК РА);

По результатам исследований стало известно, что два преступления в семье были совершены матерями, 11 преступлений – отцами, одно – отчимом, 2 – мачехами, 2 - братом/сестрой, 14 – детьми(в том числе усыновленными), 63 – мужьями, 5 – женами, 4 – внуками, 6 – свекрами/свекровями, 5 – невестками/зятьями, одно – опекуном, попечителем или приемным родителем.

На стадии предварительного следствия в качестве обвиняемых по уголовным делам были привлечены 115 лиц, из которых 60 – в возрасте от 18 до 35 лет, остальные 55 – старше 35 лет.

По находящимся в производстве делам потерпевшими признаны 161 человек, 8 из которых – в возрасте до 12 лет, 7 – в возрасте от 12 до 14 лет, 10 – от 14 до 16 лет, 2 – от 16 до 18 лет, 81 – от 15 до 35 лет, 53 - старше 35 лет.

В суд с обвинительным заключением направлены 43 уголовных дела в отношении 46 лиц.

Примечание: Термин “семейное насилие” применяется в контексте данной в пункте 3 приказа председателя Следственного комитета РА от 17-го ноября 2014 года формулировки, согласно которой “семейное насилие” трактуется следующим образом: физическое и психологическое насилие, которое совершается внутри семьи или семейной единицы между бывшими(или нынешними) супругами или партнерами вне зависимости от того, проживал ли или проживает ли лицо, совершившее его, с потерпевшим в одном и том же доме или нет.