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Турецкие ВВС нанесли удар на севере Ирака


Турецкие ВВС нанесли удар на севере Ирака по позициям боевиков из Рабочей партии Курдистана (РКК). Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «Анадолу».

Генштаб ВС Турции сообщает, что в ходе операции уничтожено 4 боевика, убежища, принадлежащие Рабочей партии Курдистана (РКК), оружие и боеприпасы.

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