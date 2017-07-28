Турецкие ВВС нанесли удар на севере Ирака по позициям боевиков из Рабочей партии Курдистана (РКК). Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

Генштаб ВС Турции сообщает, что в ходе операции уничтожено 4 боевика, убежища, принадлежащие Рабочей партии Курдистана (РКК), оружие и боеприпасы.