Посол Армении в Латвии встретился с руководителем латвийской делегации в ОБСЕ

В рамках рабочего визита в Ригу посол Республики Армения в странах Балтии Тигран Мкртчян (резиденция в Вильнюсе) накануне провел встречи с руководителем латвийской делегации в ПА ОБСЕ Эдвином Шноре и заместителем руководителя делегации Латвии в ПАСЕ Андрисом Берзиньшем. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Посол Мкртчян в ходе встречи с парламентариями представил приоритеты внешней политики Армении, обсуждались шаги по продвижению парламентской дипломатии между двумя странами, было затронуто сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах.

Говоря о нынешнем этапе карабахского урегулирования, посол Мкртчян представил неприемлемое поведение и деструктивные заявления Баку – вопреки призывам сопредседателей МГ ОБСЕ касательно нарушений режима перемирия.

Собеседники обменялись также мнениями касательно ряда актуальных международных и региональных проблем.