Сборная девушек Армении по баскетболу в возрасте до 16 лет победила сборную Гибралтара

Сборная девушек Армении по баскетболу до 16 лет победила сборную Гибралтара.

Сборная девушек Армении по баскетболу до 16 лет одержала третью победу на чемпионате Европы в дивизионе «С». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба АОК. Со счетом 65:44 наша команда взяла верх над сборной Гибралтара.

Армянские баскетболистки вышли в полуфинал, где померятся силами со сборной Грузии.