Представители стран БРИКС обсудили вопросы безопасности на встрече в Пекине

Седьмая встреча высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, открылась в китайской столице. "Сотрудничество в сфере безопасности является важным инструментом балансировки", - отметил в своем вступительном слове член Госсовета КНР Ян Цзечи. "Текущая международная обстановка очень сложна и подвержена серьезным изменениям, а факторы неопределенности и нестабильности усиливаются", - указал он.

"Мы должны проявить дальновидность и, поставив во главу угла интересы стран БРИКС, непрерывно укреплять национальное возрождение наших государств и продвигать деловое сотрудничество во всех сферах", - подчеркнул Ян Цзечи, призвав страны-участницы поддерживать принципы многосторонности, процессы совершенствования глобального рынка, глобализацию и усиление открытости экономик.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс секретарь Совета безопасности РФ отметил, что считает эту встречу важной возможностью для предметного обсуждения сотрудничества в сфере безопасности накануне намеченного на сентябрь этого года саммита БРИКС в китайском городе Сямэнь.

"Государства "пятерки" [БРИКС] едины в оценке ключевых глобальных проблем, активно взаимодействуют на ключевых международных площадках - в ООН, G20, Всемирной торговой организации, Международном валютном фонде, Всемирном банке, других многосторонних организациях и форумах", - подчеркнул Патрушев.