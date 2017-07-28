Молодежная сборная Армении по футболу в возрастной группе до 19 лет вышла в финал

В Сочи продолжается международный турнир, посвященный предстоящему в РФ в 2018 году ЧМ по футболу. Как передает «Арменпресс», состоялись игры второго тура. Молодежная сборная Армении сыграла со сборной Краснодарского края в возрастной группе до 20 лет, матч завершился ничьей, со счетом 1:1.

Сборные Армении и Краснодарского края вышли в финал, и 28-го июля будут бороться за звание победителя турнира. Матч состоится в 18:00.