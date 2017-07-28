Юношеская сборная Армении по баскетболу М-16 будет играть со сборной Азербайджана

Юношеская сборная Армении по баскетболу М-16 в возрасте до 16 лет 27-го июля сыграла четвертый матч на чемпионате Европы в дивизионе «С». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба АОК.

В заключительном матче группового этапа юношеская сборная Армении по баскетболу М-16 со счетом 85:53 обыграла сборную Уэльса. Это уже четвертая победа армянских баскетболистов на турнире.

Теперь в игре за выход в финал подопечные Арега Ватяна встретятся 29-го июля со сборной Азербайджана, которая стала второй в подгруппе «В».