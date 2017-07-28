С островов у берегов Северной Каролины эвакуируют около 10 тысяч туристов

Около 10 тысяч туристов будут эвакуированы с островов у берегов американского штата Северная Каролина из-за аварийного отключения электроэнергии, вызванного повреждением кабеля.



По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, инцидент произошел во время строительных работ на мосту, связывающем острова с материком.

Острова Окракок и Гаттерас являются частью так называемых Внешних отмелей — полосы узких песчаных островов вдоль побережья Северной Каролины. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Эвакуация является обязательной, остаться на островах смогут лишь лица, имеющие здесь постоянное жилище. Власти рассчитывают закончить эвакуацию к полудню пятницы.