Сенат США принял законопроект об ужесточении санкций в отношении России

Сенат Конгресса США одобрил в четверг законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. За принятие законопроекта было подано 98 голосов. Как сообщаетсо ссылкой на Тасс против выступили только независимый сенатор Берни Сандерс, который в прошлом году проиграл Хиллари Клинтон право баллотироваться в президенты, и республиканец Рэнд Пол. Последний является консерватором-либертарианцем, выступающим во внешней политике за то, чтобы как можно меньше вмешиваться в чужие дела.

Поскольку во вторник за этот же законопроект проголосовало большинство (419 против 3 - прим. ТАСС) членов Палаты представителей, документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", ляжет на рабочий стол Дональда Трампа. Белый дом в последние дни сигнализировал о том, что президент США поддерживает ужесточение ограничительных мер против упомянутых трех государств, однако примет решение после того, как ознакомится с окончательным вариантом законопроекта.

При этом пока неизвестно, намерен ли Трамп подписать документ. В пресс-службе Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома в четверг вечером отказались внести ясность в этот вопрос. По свидетельству агентства Reuters, ссылающегося на неназванного представителя Белого дома, может пройти пара дней, прежде чем законопроект поступит на подпись президенту США.