МЧС Армении и общество Красного Креста Италии укрепляют сотрудничество

Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян принял делегацию общества Красного Креста Италии (Croce Rossa Italiana) во главе со спецсоветником генсека организации Леонардо Карменати (Leonardo Carmenati) и председателя Армянского общества Красного Креста Мхитара Мнацаканяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В ходе встречи обсуждались возможности сотрудничества между МЧС РА, обществом Красного Креста Италии и Армянским обществом Красного Креста.

В частности, обсуждался вопрос обмена опытом с итальянской стороной в организации гражданской обороны, первой медпомощи и психологической помощи.

В своем слове Давид Тоноян отметил, что тесное сотрудничество Армении с ЕС в сферах ЧС и снижения риска бедствий может послужить благоприятным фундаментом для армяно-итальянского сотрудничества в этой сфере.