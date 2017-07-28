США призвали Турцию освободить арестованных журналистов

США озабочены преследованиями инакомыслящих в Турции и арестами, прошедшими в этой стране. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт.

В частности, она затронула вопрос судебного процесса против сотрудников газеты «Джумхурриет», отметив, что посол США в Турции Джон Басс внимательно следит за этим процессом. «Мы продолжаем призывать правительство Турции уважать и обеспечивать свободы слова, печати, право на справедливый суд, другие права человека, а также освободить журналистов и других, которые были арестованы в условиях чрезвычайного ;положения в стране»,- сказала пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт.

Действия против сотрудников «Джумхурриет» начались в октябре 2016 года, когда 17 сотрудников газеты обвинили в «пособничестве вооруженной террористической группировке – без участия в ней». Для обвиняемых требуют от 7.5 до 43 лет лишения свободы.