В Ереване на перекрестке улиц Амиряна-Вернуя установлена видеокамера
Дорожная полиция Армении оповещает, что работа по установке видеокамер и измерителей скорости с целью контроляя над дорожным движением продолжается. В частности, с 31-го июля будет введена в действие видеокамера на перекрестке улиц Амиряна-Вернуя. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.Дорожная полиция Армении призывает водителей соблюдать правила дорожного движения.
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