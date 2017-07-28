В Ереване на перекрестке улиц Амиряна-Вернуя установлена видеокамера

Дорожная полиция Армении оповещает, что работа по установке видеокамер и измерителей скорости с целью контроляя над дорожным движением продолжается. В частности, с 31-го июля будет введена в действие видеокамера на перекрестке улиц Амиряна-Вернуя. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Дорожная полиция Армении призывает водителей соблюдать правила дорожного движения.