В Армении в отрасли промышленности зарегистрирован рост в размере 12.4%

Для промышленности Армении первое полугодие 2017 года оказалось довольно эффективным. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник управления отраслевой экономической политики Министерства экономического развития и инвестиций Армении Армен Еганян.

«В этой сфере мы имеем серьезныю динамику роста. С начала года промышленность обеспечивает двухзначный рост. В первом полугодии 2017 года в отрасли промышленности зарегистрирован рост в размере 12.4%. В горнорудной промышленности рост составил 12.5%, в обрабатывающей промышленности рост составил 20%»,- сказал начальник управления отраслевой экономической политики Министерства экономического развития и инвестиций Армении Армен Еганян.

По его словам, рост зарегистрирован почти во всех отраслях обрабатывающей промышленности: в пищевой обрабатывающей промышленности он составил 12.7%, в производстве напитков - 23.4%, в табачной промышленности - 21.6%, в прядильной промышленности - 24.6%, в производстве одежды - 11.3%.

Как сказал начальник управления отраслевой экономической политики Министерства экономического развития и инвестиций Армении Армен Еганян, в некоторых отраслях, возможно, темпы роста невелики, однако их общий удельный вес в обрабатывающей промышленности велик, и даже низкие темпы роста сказываются на общих показателях положительно.

Какие факторы повлияли на эти положительные показатели? На этот вопрос Армен Еганян ответил, что повлияли различные факторы.

«Есть как внутренние факторы, так и факторы на международных рынках. В Армении показатели экспорта за 6 месяцев выросли на 21%. Почти по всем отраслям имеется как рост внутреннего потребления, так и экспорта. Основаны новые производства. Некоторые компании расширились. Все это и повлияло на общий рост промышленности»,- сказал начальник управления отраслевой экономической политики Министерства экономического развития и инвестиций Армении Армен Еганян.

По его словам, в этом году заметна диверсификация направлений экспорта. Компании, которые раньше вывозили свою продукцию, в основном, в РФ и страны СНГ, начали работать над европейскими направлениями. Рассматриваются и другие страны, что важно для снижения рисков бизнеса.

К традиционным направлениям экспорта прибавляются новые, в частности, это относится к арабским странам, особенно, ОАЭ. Кроме того, наблюдается рост экспорта в Китай и Иран.