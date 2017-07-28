Предстоящие новости: 28.07.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 28-го июля, в учебном центре «Лусакерт» села Аргел министр ЧС Армении Давид Тоноян и генерал-адъютант Национальной гвардии Канзаса Ли Тафанелли будут присутствовать на учениях пожарных-спасателей.

Сегодня, 28-го июля, состоится пресс-конференция министра культуры Армении Армена Амиряна, и.о. директора Национального киноцентра Шушаник Мирзаханян, худрука Национального киноцентра Арсена Багдасаряна.

В Госслужбе продовольственной безопасности сегодня, 28-го июля, состоится пресс-конференция начальников инспекций безопасности продовольствия и качества контроля, ветеринарии и фитосанитарии.

Сегодня, 28-го июля, состоится пресс-конференция начальника отдела по борьбе с трафикингом полиции Армении Ваче Овсепяна, представителя министерства труда и по социальным вопросам Элеоноры Вирабян и руководителя Совета рабочей группы по борьбе с трафикингом Ваграма Кажояна.

В Матенадаране состоится презентация 9-го тома «Главного списка армянских рукописей Матенадарана имени Маштоца».

В Центре культуры ЕГУ состоится закрытие летней школы «Диаспора». В конце торжественной части – концерт.

Сегодня, 28-го июля, состоится турнир «Шахматный Ереван», который проводится в рамках мероприятий мэрии Еревана «Ереванское лето 2017».

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