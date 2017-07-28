Европейские индексы - 27-07-17

МОСКВА, 28 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.76% и составил 12212.04 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.06% и составил 5186.95 пункта, британский FTSE снизился на 0.12% и составил 7443.01 пункта, российский MICEX вырос на 0.62% и составил 1945.12 пункта, а RTSI вырос на 1.00% и составил 1030.73 пункта.