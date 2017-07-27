Из 11 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 26 и 27 июля, раскрыто 8

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 11 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 26 и 27 июля, раскрыто 8.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, одновременно раскрыто 6 случаев кражи, 8 случаев мошенничества, по 1 случаю грабежа и присвоения, по 2 случая киберпреступности и взяточничества.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи и 1 случай причинения телесных повреждений.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 11 ДТП: 24 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.