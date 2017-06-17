Предстоящие на 28 июля мероприятия
21:09, Июль 27, 2017
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09:03, 14.07.2017
Ереванский бестселлер 4/69: В рейтинговой таблице - книга «Невыносимая легкость бытия» Милана Кундеры
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
- 21:41 Двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Сергей Петросян утонул в реке на Кубани
- 21:27 Из 11 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении в период между 26 и 27 июля, раскрыто 8
- 21:15 Саакашвили не надо было отказываться от гражданства Грузии: Маргвелашвили
- 21:09 Предстоящие на 28 июля мероприятия
- 20:55 Настало время нового договора между Арменией и корпорацией «Вызовы тысячелетия»: Адам Шифф
- 20:31 Путин назвал "особым цинизмом" новые антироссийские санкции США
- 20:11 С помощью Фонда развития Армении были подписаны экспортные соглашения на сумму 3,3 млрд драмов
- 20:04 Основатель Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком мира
- 19:40 Тигран Давтян останется постпредом Армении в ВТО еще три года
- 19:29 Посол Армении встретился с министром по социальным вопросам Ливана
- 18:33 Задержан подозреваемый в убийстве советника губернатора Армавирской области Манука Симоняна
- 17:57 Администрация Трампа настаивает на инспекциях на военных объектах Ирана
- 17:37 Предстоящие на 28 июля мероприятия
- 17:37 Блогер Лапшин попросил об экстрадиции в Израиль
- 17:21 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-07-17
- 17:19 Азиатские индексы выросли - 27-07-17
- 17:17 Израильский политик призвал власти своей страны признать Геноцид армян
- 16:54 Адвокаты Саакашвили оспорят лишение его украинского гражданства в суде
- 16:09 Приезжай в Арцах!: В храмовом комплексе Гандзасара будет создан музей культуры хлеба
- 16:04 Песков не готов ответить на вопрос, пошлет ли Россия посла в США
- 15:51 Власти Турции, даже спустя год после попытки военного переворота, продолжают «охоту» на гюленовцев
- 15:45 ЕС выделил Греции €209 млн для размещения мигрантов
- 15:42 Министр финансов Армении Вардан Арамян высказался по поводу санкций в отношении РФ и их возможного воздействия на Армению
- 15:16 Муфтий Иерусалима объявил об урегулировании конфликта вокруг Храмовой горы
- 15:08 AFP: в Португалии из-за пожаров эвакуированы несколько тысяч человек
- 15:01 Ара Баблоян принял министра регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби
- 14:51 Нацсобрание Франции запретило оформлять родственников депутатов как помощников
- 14:38 Мэр Еревана встретился с вице-президентом Европейского инвестиционного банка
- 14:18 Пользующиеся соцпакетом граждане смогут обращаться в медучреждения, выбранные по своему усмотрению
- 14:17 Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял вице-президента Европейского инвестиционного банка Вазила Худака
- 14:16 БРИКС может выработать соглашение об информационной безопасности
- 14:12 Правительство Армении предусматривает строго разграничить функции управления лесами и их защиты
- 13:58 По факту самоубийства младшего сержанта задержан его сослуживец
- 13:34 Шахматист Айк Мартиросян начал выступления в турнире молодежных сборных «США-Мир»
- 13:34 Аномальная жара в Армении и повышенная пожароопасность: температура воздуха на 4-6 градусов выше нормы
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