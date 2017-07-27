С помощью Фонда развития Армении были подписаны экспортные соглашения на сумму 3,3 млрд драмов

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 27 июля посетил Фонд развития Армении, где ознакомился с ход реализации текущих программ.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, исполнительный директор Фонда развития Армении Армен Авак Авакян представил премьер-министру разработанную после структурных реформ в фонде новую программу и сказал, что им удалось реализовать программу на весь год в течение первого семестра.

Коснувшись зафиксированных показателей, он сказал, что с помощью фонда были подписаны экспортные соглашения на сумму 3,3 млрд драмов. Ожидается, что по софинансированию фонда еще четыре международных выставки будут проводиться осенью.

Продолжаются переговоры о подписании 20-25 соглашений об экспорте товаров на сумму 800-850 млн драмов. Международные бизнес-форумы в Абу-Даби, Риме и Ереване завершились подписанием 15 конкретных экспортных и инвестиционных соглашений: 10 миллионов евро будут инвестированы в производство высоких технологий, 2 миллиона долларов США в производство медицинского оборудования. Инвестиции также будут в сферах энергетики и сельского хозяйства, начался экспорт экологически чистых продуктов из Армении в арабские страны, ведутся необходимые разработки для экспорта лекарств.

Руководители отделов международного сотрудничества, грантовых программ, маркетинга, постинвестиционных услуг и программ фонда представили премьер-министру предстоящие программы, основанные на отраслевых направлениях. Премьер-министр Карапетян придал важное значение инициативе запуска фондом амбициозных программ с четкими показателями и конкретными ожидаемыми результатами.