Тигран Давтян останется постпредом Армении в ВТО еще три года

Тигран Давтян будет продолжать работать во Всемирной торговой организации (ВТО) в качестве постоянного представителя Армении. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе правительства.

Согласно решению премьер-министра Карена Карапетяна, срок полномочий Давтяна продлен на три года.

Давтян занимает должность постпреда Армении в ВТО с 29 мая 2013 года.