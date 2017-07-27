Посол Армении встретился с министром по социальным вопросам Ливана

Посол Армении в Ливане Самвел Мкртчян 27 июля встретился с министром по социальным вопросам Ливана Пьером Буасси.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в ходе встречи министр Ливана представил социальные проблемы своей страны, а также политику государства по их решению.

В свою очередь посол Мкртчян представил министру проводимые правительством Армении реформы и ожидаемые результаты. Были затронуты последние события во внутриполитической жизни Армении и Ливана, а также избирательные процессы.

Стороны сочли целесообразным изучить достижения, зафиксированные в социальных сферах двух стран, и на их основе разработать и реализовать совместные программы.