Блогер Лапшин попросил об экстрадиции в Израиль

Осужденный в Баку блогер Александр Лапшин, гражданин России и Израиля, не будет подавать апелляционную жалобу, он попросил экстрадировать его в Израиль. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил адвокат блогера Эдуард Чернин.

"Сегодня состоялась моя встреча с Лапшиным. Он не будет подавать апелляцию. Подал заявление об экстрадиции в Израиль", — сказал Чернин.