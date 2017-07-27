Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-07-17

ЕРЕВАН, 27 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 27 июля, курс доллара США сократился на 0.03 драмa и составил 478.73 драм. Курс евро вырос на 4.18 драмa и составил 561.07 драм. Курс российского рубля вырос на 0.07 драмa и составил 8.06 драм. Курс британского фунта вырос на 5.94 драмa и составил 629.19 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 98.18 драмa и составила 19210.16 драм. Цена серебра выросла на 0.91 драмa и составила 251.96 драм. Цена платины сократилась на 93.25 драмa и составила 14160.2 драм.