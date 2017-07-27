Израильский политик призвал власти своей страны признать Геноцид армян

Израильский политик, основатель политической партии «Yesh Atid» («Будущее есть») Яир Лапид призвал власти своей страны признать Геноцид армян.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на The Jerusalem Post, израильский политик выступил с подобным заявлениям, поскольку президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал несколько жестких заявлений в адрес Израиля относительно металлодетекторов на входах в мечеть аль-Акса в Иерусалиме.

«Турция должна знать, что она не может продолжать атаковать Израиль. Пришло время перестать заискивать перед турками, которые каждый раз наступают на нас все сильнее. Мы должны сказать, что, хорошо, мы понимаем, теперь мы должны вести свою собственную политику: отныне мы поддерживаем создание независимого курдского государства, нам нужно признать геноцид армян, нам нужно делать все то, что мы не делали, когда у нас были хорошие отношения с Турцией», - сказал он.

Израиль решил разместить металлодетекторы у входа в мечеть аль-Акса в Иерусалиме. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал этот шаг, заявив, что израильская сторона пытается отстранить мечеть аль-Акса от мусульман. Он призвал весь мусульманский мир защитить мечеть и сказал, что израильские солдаты «загрязняют территорию своими сапогами».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответил на заявление президента Турции: «Эрдоган - последний человек, который может дать Израилю совет».