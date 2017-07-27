Азиатские индексы выросли - 27-07-17

ТОКИО, 27 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.15% и составил 20079.64 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.37% и составил 1626.84 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.06% и составил 3249.78 пункта, а HANG SENG вырос на 0.71% и составил 27131.17 пункта.