Адвокаты Саакашвили оспорят лишение его украинского гражданства в суде



Решение президента Украины Петра Порошенко о лишении украинского гражданства экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили будет оспорено в суде. Об этом сообщил в четверг его адвокат Павел Богомазов.

"Адвокаты готовят документы в административный суд, чтобы обжаловать решение по лишению гражданства Саакашвили", - сказал Богомазов на акции в Киеве, организованной соратниками Саакашвили из партии "Рух новых сил" в его поддержку. Как сообщает Арменпресс, об этом передает передает ТАСС.

По словам адвоката, защита подаст иск сразу после получения "в бумажном виде необходимых документов" (указа президента). Он также сообщил, что его обращения в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой обосновать лишение гражданства ничего не дали. "Четкого ответа мы не получили", - отметил Богомазов.

В среду, 26 июля, Саакашвили указом президента Петра Порошенко был лишен украинского гражданства. В четверг в администрации президента пояснили, что это было сделано на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при главе государства. Она поддержала ходатайство Государственной миграционной службы, предоставившей "убедительные факты предоставления недостоверной информации при оформлении заявления" на получение гражданства. Сам Саакашвили в настоящее время находится в США и уже заявил, что будет бороться за свое законное возвращение на Украину.

Экс-президент Грузии получил гражданство Украины по указу Порошенко 30 мая 2015 года. В тот же день он был назначен главой Одесской облгосадминистрации, спустя полтора года он ушел в отставку, объяснив свое решение невозможностью борьбы с коррупцией на фоне причастности к ней первых лиц государства, и создал свою партию.