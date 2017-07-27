Приезжай в Арцах!: В храмовом комплексе Гандзасара будет создан музей культуры хлеба

Храмовый комплекс Гандзасара, расположенный в Мартакертском районе Арцаха, не оставляет равнодушными туристов, которые приезжают в Арцах особенно летом. Построенный в 13-м веке храмовый комплекс Гандзасара находится вблизи села Ванк. Работа по реконструкции храмового комплекса Гандзасара началась еще в 2000-х, на средства российского предпринимателя Левона Айрапетяна.

Как передает «Арменпресс», храмовый комплекс Гандзасара впервые был освящен в праздник Вардавара, и 23-го июля сего года здесь отметили 777-летие этого события.

Во время Арцахской освободительной войны храмовый комплекс Гандзасара стал одной из главных мишеней противника: до сих шпор стены и заграждения несут в себе осколки и следы бомбардировок, есть даже невзорвавшийся снаряд, не достигший своей цели.

По словам вице-предводителя Арцахской епархии ААЦ вардапета Гандзасара Саака Шакаряна, здесь постоянно проводятся довольно серьезные реставрационные работы.

«Реставрируются кельи, аллеи, общий комплекс. Мы намерены создать здесь музей культуры хлеба, где представим всему миру историю хлебопечения на Армянском нагорье»,- сказал он.

Здесь имеется книга о Гандзасаре на 11 языках, которая помогает туристам узнать все о комплексе. По словам вице-предводителя Арцахской епархии ААЦ вардапета Гандзасара Саака Шакаряна, туристы больше всего впечатлены гостеприимством местных обитателей.