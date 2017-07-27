Песков не готов ответить на вопрос, пошлет ли Россия посла в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перспективы назначения нового российского посла в США. Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует РИА Новости.

"Не могу пока ответить на этот вопрос”, - ответил Песков.

На вопрос, есть ли вероятность того, что посол не поедет, Песков отвечать не стал.

Посол России в США Сергей Кисляк 23 июля прибыл в РФ, закончив свою миссию в Вашингтоне.



