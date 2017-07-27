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ЕС выделил Греции €209 млн для размещения мигрантов


Европейский Союз (ЕС) выделил Греции экстренную помощь в €209 млн для временного размещения и обустройства мигрантов. Об этом сообщила в четверг Европейская комиссия (ЕК). Мигранты направляются через Турцию в страны Западной и Северной Европы и останавливаются в лагерях на территории Греции.

"Европа - это солидарность, и именно это означает решение о выделении помощи", - заявил в этой связи еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Из этих средств €93,5 млн предназначены для обеспечения аренды жилья для 22 тысяч мигрантов. Еще €57,6 млн пойдут на обеспечение их социальных нужд, остальные средства будут переданы неправительственным организациям, которые занимаются обеспечением беженцев товарами первой необходимости.


 



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