ЕС выделил Греции €209 млн для размещения мигрантов

Европейский Союз (ЕС) выделил Греции экстренную помощь в €209 млн для временного размещения и обустройства мигрантов. Об этом сообщила в четверг Европейская комиссия (ЕК). Мигранты направляются через Турцию в страны Западной и Северной Европы и останавливаются в лагерях на территории Греции.

"Европа - это солидарность, и именно это означает решение о выделении помощи", - заявил в этой связи еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Из этих средств €93,5 млн предназначены для обеспечения аренды жилья для 22 тысяч мигрантов. Еще €57,6 млн пойдут на обеспечение их социальных нужд, остальные средства будут переданы неправительственным организациям, которые занимаются обеспечением беженцев товарами первой необходимости.



