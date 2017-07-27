Муфтий Иерусалима объявил об урегулировании конфликта вокруг Храмовой горы

Муфтий (духовный лидер мусульман) Иерусалима Мухаммед Хусейн объявил об урегулировании конфликта вокруг Храмовой горы и возобновлении молитв на территории святыни. Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует РИА Новости.

Заявление может означать, что религиозные лидеры местной арабо-мусульманской общины сочли достаточными уступки со стороны Израиля. "Ситуация вернулась в норму. Мы будем молиться в Аль-Аксе", - сказал Хусейн.

Израиль убрал металлодетекторы, но настаивал на необходимости оставить камеры для обеспечения безопасности.

Ситуация в Иерусалиме резко обострилась после 14 июля, когда три вооруженных палестинца убили двух израильских военнослужащих на Храмовой горе. После этого власти еврейского государства ввели дополнительные меры безопасности в районе мечети Аль-Акса, в том числе установили металлодетекторы на входе в комплекс.

За этим последовали массовые столкновения между палестинцами и израильскими полиьейскими, приведшие к человеческим жертвам. В своем доме были убиты три израильтянина.