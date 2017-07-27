AFP: в Португалии из-за пожаров эвакуированы несколько тысяч человек

Несколько тысяч человек были эвакуированы в четверг из своих домов в Центральной Португалии из-за новой волны лесных пожаров. Об этом сообщило агентство AFP.

Наиболее опасная ситуация сложилась в районе города Сертан, где в борьбе со стихией сейчас участвует более четверти личного состава португальской пожарной службы.

Жителям более десятка сел пришлось покинуть дома и перебраться в безопасные места. Перекрыто движение по двум автодорогам, на одной из них огнем блокирован участок протяженностью в 40 км,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Природные пожары возобновились с новой силой в Португалии с воскресенья. "Нам не удается остановить огонь, который продвигается с четырех или пяти направлений", - приводит агентство слова мэра города Макау с населением в 2 тыс. человек.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что высокий риск пожаров сохранится до осени.

С начала года в стране произошло около 8 тыс. природных пожаров, в результате которых были уничтожены 75 тыс. гектаров леса. В июне огненная стихия унесли жизни 64 человек.



