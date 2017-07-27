Ара Баблоян принял министра регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби

27 июля Председатель НС А.Баблоян принял прибывшего в Ереван с официальным визитом министра регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Приветствуя гостя в парламенте Армении, А.Баблоян отметил 25-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, особо выделив, что вековые исторические и культурные связи обоих народов являются фундаментом развития этих отношений. Спикер НС, обратившись к армяно-израильскому парламентскому сотрудничеству, подчеркнул важность деятельности групп дружбы и взаимных визитов, способствующих также укреплению межгосударственных отношений. Коснувшись международного признания и осуждения Геноцида армян, глава НС заметил: “Прошедший через Холокост и перенесший лишения еврейский народ поймет боль и требование армянского народа о восстановлении исторической справедливости”.

Цахи Ханегби поблагодарил А.Баблояна за теплый прием. Делясь впечатлениями от посещения музея Геноцида армян, он, в частности, отметил: “Рад, что из музея Геноцида ступил в очаг демократии Армении, символизирующий возрождение и развитие армянина. Еврейский народ также прошел через такие страдания”. По словам министра, исторические общности двух народов обязывают максимально расширять и углублять сотрудничество. Г-н Ханегби выразил надежду, что его визит послужит прогрессу израильско-армянских отношений.

На встрече обсуждены возможности и перспективы расширения армяно-израильского сотрудничества. Затронут намеченный в сентябре визит в Армению группы дружбы Кнессета Государства Израиль. По просьбе гостя Председатель НС представил работу по гармонизации законодательства после конституционных реформ в РА.