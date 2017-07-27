Правительство Армении предусматривает строго разграничить функции управления лесами и их защиты

27-го июля состоялось очередное заседание правительства Армении, которое вел премьер-министр Армении Карен Карапетян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Разработанная концепция реформ лесной сферы не предусматривает достаточных решений по вопросам сохранения лесов, борьбы с незаконной вырубкой лесов, а также по повышению эффективности управления и деятельности ответственных структур в данной отрасли. Как передает «Арменпресс», об этом сегодня на заседании правительства Армении заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян, обратившись к существующим в лесном секторе проблемам.

Более того, по словам премьера РА, в документе отсутствуют предложения, направленные на необходимые законодательные изменения.

Учитывая необходимость проведения комплексных реформ в сфере, К. Карапетян поручил министрам сельского хозяйства Армении Игнатию Аракеляну, охраны природы Арцвику Минасяну, территориального управления и развития Давиду Локяну в месячный срок совместно разработать и представить в аппарат правительства доработанный проект концепции реформ лесной сферы, закрепив конкретные законодательные и практические решения вышеупомянутых проблем.

Кроме того, премьер поручил обратиться к четкому разделению функций управления лесной сферой и сохранения, охраны лесов, а также к вопросам создания единого организационного поля в данной сфере. Правительство Армении намерено создать столкновение интересов в сфере управления и контроля над лесами.

«У нас есть несколько структур, занимающихся вопросами лесного хозяйства, и функции данных структур четко не разделены. Логика данного поручения такова: мы хотим, чтобы управлением занималась одна организация, контролировала данную отрасль – другая, чтобы возник определенный конфликт рабочих интересов, что, в свою очередь, приведет к повышению эффективности», – отметил Карен Карапетян.

Будут изучены возможности дополнительного облегчения визового режима для лиц, приезжающих в Армению по странам

За последние месяцы в Армении зарегистрирован кардинальный рост числа туристов и авиаперевозок, однако, несмотря на позитивную динамику, в сфере туризма все еще существует необходимость в осуществлении дополнительных комплексных мероприятий. Об этом сегодня на заседании правительства Армении заявил премьер-министр Карен Карапетян.

С учетом вышеотмеченного, глава правительства дал ряд поручений. В частности министру иностранных дел Армении и председателю Государственного комитета по туризму министерства экономического развития и инвестиций Республики Армения поручено в месячный срок изучить по странам дополнительные возможности либерализации или упрощения визового режима для прибывающих в Армению граждан, представить в аппарат правительства предложения.

А председателю Главного управления гражданской авиации при правительстве РА поручено разработать и представить комплексные предложения касательно рынка авиаперевозок Армении, расширения географии, а также цен на авиабилеты.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил обеспечить начало 2017-2018 учебного года на подобающем уровне

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Первое поручение премьер-министра Армении Карена Карапетяна на сегодняшнем заседании правительства республики касалось обеспечения начала 2017/2018 учебного года на подобающем уровне.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил,в частности, министру образования и науки Армении, губернаторам областей республики и мэру Еревана поручил до 25 августа 2017 года обеспечить надлежащее выполнение и завершение строительных и ремонтных работ во всех школах РА, а в случае невыполнения работ и упущений обеспечить применение строгих адресных санкций.

Кроме того, премьер-министр Армении Карен Карапетян поручил принять меры по обеспечению учебных заведений приграничных и высокогорных общин РА необходимыми кадрами.

Государство возместит стоимость учебников для учеников из приграничных областей Армении и внедрит особый механизм платы за учебу.Համօգտագործել

Президент Армении Серж Саргсян поручил министру образования и науки Армении возместить стоимость учебников для учеников из приграничных областей Армении и внедрить особый механизм платы за учебу. Как передает «Арменпресс», об этом сегодня на заседании правительства Армении заявил министр обороны Армении Виген Саргсян.

Министр обороны Армении Виген Саргсян сегодня на заседании правительства коснулся поручения премьер-министра Карена Карапетяна об обеспечении начала 2017/2018 учебного года на подобающем уровне и предложил увязать его с поручением президента.

Виген Саргсян сообщил, что ранее состоялось очередное заседание межведомственной комиссии, созданной с целью решения вопросов, подлежащих координации в приграничных общинах. По словам главы Минобороны, есть два поручения министерству образования и науки от президента Армении.

«Если мы оперативно не предпримем действий, просто не успеем. Одно из поручений касается решения вопроса компенсации выдачи учебников ученикам в приграничных общинах. Второе же поручение касается внедрения специального механизма оплаты за обучение для студентов из приграничных общин», – сказал Виген Саргсян.

По его словам, заместитель министра образования и науки Армении накануне доложил, что все готово для реализации данных поручений, однако для этого нужны соответствующие решения правительства.

«Желательно успеть все сейчас – до 1 сентября, особенно по части учебников. Если вы не против, можно включить в ваше поручение и это», – обратился к премьеру Виген Саркисян.

«Очень хорошо», – ответил премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Либерализуется внутреннний электроэнергетический рынок

Новая модель – в сфере бесплатной медицины

Отныне пользующиеся соцпакетом граждане смогут обращаться в медучреждения, выбранные по своему усмотрению. Пилотная программа по обязательному медицинскому страхованию в Армении будет запущена с сентября 2017 года. Соответствующий законопроект правительство Армении утвердило в четверг в ходе очередного заседания.

По словам министра здравоохранения Армении Левона Алтуняна, пилотной программой смогут воспользоваться бенефициарии соцпакетов в Армении.



«Число бенефициариев на данном этапе составит от 80 до 100 тысяч человек. В течение шести месяцев мы будем следить за успехом данной программы, после чего в нее будут включены еще 612 тысяч социально необеспеченных граждан, и только спустя год после проведения мониторинга и положительных результатов будет внедрен закон об обязательном медицинском страховании», - заявил Алтунян.



Соцпакет на сумму в 132 тыс. драмов в год предоставляется госслужащим и предусматривает несколько обязательных компонентов – оплата расходов на здравоохранение, покрытие процентов по ипотеке, оплаты обучения в вузах и организации отдыха в армянских пансионатах.



Как добавил Алтунян, на страхование 612 тысяч социально необеспеченных граждан из бюджета Минздрава и Министерства социального обеспечения будут выделены 14 млрд. драмов. При этом из расчета на один соцпакет страховой компонент составит 25-28 тыс. драмов в год на одного человека.



Министр отметил, что будет также изменена системы выплат медучреждениям за обслуживание бенефициариев. В частности, если сегодня предусмотренные на их обслуживание средства распределяются между медучреждениями в начале года, то теперь они будут предоставляться постфактум.



«Опыт показывает, что некоторые медучреждения не пользуются большой популярностью у бенефициариев, в то время как другие клиники исчерпывают предусмотренный для них лимит еще в начале года. Теперь мы предоставляем участникам системы возможность обращаться в то медучреждение, в которое захотят, а оплата будет проведена после предоставления услуги», - сказал Алтунян.



Он также отметил, что это позволит избежать задержек с предоставлением медуслуг и необходимости осуществления предварительной записи на лечение или операцию.

Согласно новым изменениям, бенефициарии смогут обращаться в медучреждение без дополнительных справок и только при наличии паспорта. Бенефициарии также смогут самостоятельно выбрать медучреждение, в котором хотят проходить лечение.

На заседании правительства Армении были обсуждены и утверждены и другие вопросы.