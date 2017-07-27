Шахматист Айк Мартиросян начал выступления в турнире молодежных сборных «США-Мир»

В Сент-Луисе стартовал шахматный турнир молодежных сборных «США-Мир», который проводится в 2 возрастных категориях – до 14 и до 17 лет.

Как передает «Арменпресс», членов сборной Мира выбрала тренерская комиссия ФИДЕ, окончательный состав был утвержден на заседании президиума ФИДЕ. В сборную Мира в возрастной категории до 17 лет вошел чемпион мира в возрастной категории до 16 лет, мастер международного класса Айк Мартиросян.

Уже состоялись стартовые туры, первый ход в партии Айк Мартиросян-Джеффри Сюн сделал 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Партия Айк Мартиросян-Джеффри Сюн завершилась ничьей. Во втором туре Айк Мартиросян проиграл Самуэлю Севяну – соотечественнику из США.

В турнире в возрастной категории до 17 лет состоится 8 туров, а в возрастной категории до 14 лет – 4 тура.