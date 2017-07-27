Аномальная жара в Армении и повышенная пожароопасность: температура воздуха на 4-6 градусов выше нормы

Высокий тепловой фон ожидается в Ереване и на всей территории Армении с 27 по 30 июля. Рекомендуется избегать прямых солнечных лучей

В Араратской долине, Ереване, долинах Сюникской области температура поднимется до +38-40 градусов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает армянская метеослужба.

С 27 по 30 июля температура воздуха постепенно будет повышаться на 3-4 градуса.

Отмечается, что в целом температура воздуха в эти дни ожидается выше нормы на 4-6 градусов.

Также сохраняется высокий риск возникновения пожаров.

Индекс ультрафиолетовых лучей ожидается на уровне 6. Следует избегать попадания под прямые солнечные лучи с 11:00 до 15:00 часов.

В эти дни ожидается погода без осадков, ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.