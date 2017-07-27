Теннисист Артур Согоян вышел в четвертьфинала Европейского олимпийского фестиваля

На проходящем в венгерском Дьёре Европейском юношеском олимпийском фестивале теннисист из Армении Артур Согоян вышел в 1/4 финала.

Как передает «Арменпресс», в 1/8 финала армянский спортсмен со счетом 6:4, 6:3 победил литовца Матаса Бружаниса.

В следующей игре Согоян встретится с представителем Польши, сообщает НОК Армении.