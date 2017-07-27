Бегун Тигран Мкртчян занял 8 место на Играх Франкофонии

На проходящих в Кот-д’Ивуаре 8-х Играх Франкофонии бегун из Армении Тигран Мкртчян в финале дистанции 400 м с результатом 48.72 занял 8-е место.

26 июля армянский бегун (на 400 м) Тигран Мкртчян с результатом 48.36 вышел в финал Игр Франкофонии.

Лилит Арутюнян на аналогичной дистанции среди женщин показала время 57.02. Она заняла 9 место, а для выхода в финал ей не хватило всего 0.02 секунды.