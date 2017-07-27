Тиллерсон опроверг сообщения о своей досрочной отставке

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, комментируя сообщения о своей возможной отставке, заявил, что он “не собирается никуда уходить” и продолжит возглавлять Госдепартамент “до тех пор, пока ему позволит это президент”.

Как сообщает Арменпресс, об этом информирует rbc.ru.

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон перед встречей с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахман аль-Тани заявил журналистам, что он не собирается уходить с поста госсекретаря США и будет занимать его “до тех пор, пока ему позволит это президент”.

О том, что Тиллерсон может покинуть свой пост, 25 июля, сообщил телеканал CNN. По информации источников американского телеканала госсекретарь уйдет из-за продолжающихся разногласий с президентом Трампом.