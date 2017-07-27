Тиллерсон опроверг сообщения о своей досрочной отставке
12:55, 27 Июль, 2017
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, комментируя сообщения о своей возможной отставке, заявил, что он “не собирается никуда уходить” и продолжит возглавлять Госдепартамент “до тех пор, пока ему позволит это президент”.
Как сообщает Арменпресс, об этом информирует rbc.ru.
Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон перед встречей с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахман аль-Тани заявил журналистам, что он не собирается уходить с поста госсекретаря США и будет занимать его “до тех пор, пока ему позволит это президент”.О том, что Тиллерсон может покинуть свой пост, 25 июля, сообщил телеканал CNN. По информации источников американского телеканала госсекретарь уйдет из-за продолжающихся разногласий с президентом Трампом.