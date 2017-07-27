В рамках борьбы с ИГИЛ в Стамбуле задержали 23 подозреваемых
В рамках борьбы с ИГИЛ сотрудники отдела по борьбе с терроризмом полиции Стамбула провели операцию по 14 адресам. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Sputnik.В результате в Стамбуле задержали 23 подозреваемых, 17 из которых – граждане иных стран. Органы правопорядка изъяли значительный объем материалов.
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