Кемалистская партия Турции начала акцию протеста в Меджлисе

Кемалистская оппозиционная Республиканская народная партия Турции начала акцию протеста в Меджлисе против изменений в Уставе Меджлиса. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет».

После того, как 26-го июля были проняты некоторые положения из указанных изменений, депутаты кемалистской оппозиционной Республиканской народной парти Турции отказались покидать зал заседаний Меджлиса. Выступивший против пакета депутат от кемалистской РНП Озгюр Озель сказал, что власти хотят заткнуть голоса оппозиции, в ответ они проведут мирную акцию протеста. «Вы пойдете по домам, а депутаты Республиканской народной парти Турции не покинут зал заседаний Меджлиса, куда они попали благодаря голосам избирателей»,- сказал он.

После того, как из зала заседаний Меджлиса ушли представители партий «Справедливость и развитие» и «Националистическое движение», депутаты кемалистской оппозиционной Республиканской народной парти Турции продолжали выступать в прямом эфире.

Выступила и депутат-армянка Селин Доган. «Партия власти и ее лидер желают уничтожить зоны влияния оппозиции, они один за другим убирают все структуры, присушие демократическому обществу. Заставили замолчать СМИ, академиков, бизнес, гражданское общество – все застыло в молчании. Сейчас оередь дошла до оппозиционных партий»,- сказала она.

Ранее Конституционная комиссия турецкого Меджлиса приняла законодательный пакет, запрещающий термин «геноцид», созданный партией власти «Справедливость и развитие» и сотрудничающей с ней партией «Национальное движение». По принятым решениям, депутатам Меджлиса запрещено воспроисводить слово «геноцид».

25-го июля Меджлис продолжит обсуждения.

председатель конституционной комиссии Мустафа Шентоп сообщил, что пакет, созданный партией власти «Справедливость и развитие» и сотрудничающей с ней партией «Национальное движение», состоящий из 18 пунктов касательно уставных вопросов, правил этики для депутатов парламента Турции, направлен в подкомиссии. Подкомиссии до вечера 13-го июля подведут итоги своих обсуждений, а 14-го июля пакет будет представлен в конституционной комиссии. В подкомиссиях будут представлены 9 депутатов от всех фракций Меджлиса, пропорционально числу их мандатов.

Этим законопроектом планируется установить наказания для тех депутатов, которые будут оскорблять «историю и совместное прошлое турецкого народа». В частности, в качестве оскорбления будет восприниматься применение термина «геноцид» в разговоре о «событиях 1915 года». Кроме того, запрет касается упоминания слов «Курдистан» и «курдские провинции».

Кроме того, по новым уставным изменениям, регламент для представлени я предложений будет ограничен 5 минутами. Неприсягнувшие депутаты не смогут воспользоваться своими правами.

Нарушителей планируется временно лишить права участия в работе Меджлиса, наложить удержания в размере 1/3 зарплаты и пр.

Против этих изменений выступили кемалисты из РНП и депутаты из прокурдской Демократической партии народов. 13-го января 2017 года депутата прокурдской Демократической партии народов Гаро Пайлана, который произнес слово «геноцид» на 3 заседания удалили из зала парламента, его слова были изъяты из протокола заседания.

«Как армянин Турции, я хочу, чтобы в моем парламенте говорилось о том, что случилось с моими дедами. Если Турция запретит это, а в других парламентах будут об этим говорить, это крайне опечалит меня. Конечно есть парламенты, которые используют этот вопрос во благо, однако в некоторых парламентах вопрос будет использован для оказания давления на Турцию. Я не хочу, чтобы в каком-либо парламенте говорили об этой боли, и это можно предотвратить только в том случае, если о ней будут говорить в парламенте Турции»,- сказал Гаро Пайлан.

Вспомнив то, что произошло с ним в январе 2017 года, он сказал, что его целью тогда было предупредить от возможного повторения ошибок прошлого. «Сегодня те люди, которые составили этот закон, линчевали меня за термин «геноцид», удалили на 3 заседания из Меджлиса, а в сегодняшней формулировке это назвали «оскорблением турецкого народа». Однако мы знаем, что общество Турции многоязычно и полиэтнично. Именно поэтому важно говорить обо всем в Меджлисе, называя произошедшее своими именами. Если мы не будем говорить, прежние ошибки повторятся»,- сказал он.

13-го января 2017 года депутата Гаро Пайлана, который произнес слово «геноцид» на 3 заседания удалили из зала парламента, его слова были изъяты из протокола заседания.