За первое полугодие 2017 года расследовано 332 уголовных дела о преступлениях коррупционного характера

332 уголовных дела по фактам преступлений коррупционного характера, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РА подлежащих расследованию Следственным комитетом Армении, расследованы за первое полугодие 2017 года.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, 62 из расследованных в подотчетный период уголовных дел касались злоупотребления должностными полномочиями( статья 308 Уголовного кодекса РА);

54 – злоупотребления властью, превышения или бездействия власти ( статья 375 Уголовного кодекса РА);

49 - злоупотребления полномочиями служащими коммерческих или иных организаций (статья 214 УК РА);

47 - присвоения или растраты с использованием должностного положения (п. 1 ч.2 ст. 179 УК) ;

40 – служебного подлога(статья 314 УК РА);

15 - дачи взятки(статья 312 УК РА);

12 - получения взятки(статья 311 УК РА)

8 - превышения должностных полномочий(статья 309 УК РА)

7 - получения общественным служащим, не являющимся должностным лицом, незаконного вознаграждения(статья 311.1 УК РА) и др.

За указанный период в суд с обвинительным заключением было направлено 33 уголовных дела о преступлениях коррупционного характера в отношении 67 лиц, из которых 15 дел в отношении 44 лиц расследовались Главным военным следственным управлением Следственного комитета РА.