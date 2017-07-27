За первое полугодие 2017 года расследовано 332 уголовных дела о преступлениях коррупционного характера
332 уголовных дела по фактам преступлений коррупционного характера, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РА подлежащих расследованию Следственным комитетом Армении, расследованы за первое полугодие 2017 года.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, 62 из расследованных в подотчетный период уголовных дел касались злоупотребления должностными полномочиями( статья 308 Уголовного кодекса РА);
54 – злоупотребления властью, превышения или бездействия власти ( статья 375 Уголовного кодекса РА);
49 - злоупотребления полномочиями служащими коммерческих или иных организаций (статья 214 УК РА);
47 - присвоения или растраты с использованием должностного положения (п. 1 ч.2 ст. 179 УК) ;
40 – служебного подлога(статья 314 УК РА);
15 - дачи взятки(статья 312 УК РА);
12 - получения взятки(статья 311 УК РА)
8 - превышения должностных полномочий(статья 309 УК РА)
7 - получения общественным служащим, не являющимся должностным лицом, незаконного вознаграждения(статья 311.1 УК РА) и др.
За указанный период в суд с обвинительным заключением было направлено 33 уголовных дела о преступлениях коррупционного характера в отношении 67 лиц, из которых 15 дел в отношении 44 лиц расследовались Главным военным следственным управлением Следственного комитета РА.