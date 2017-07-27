Правительство Армении дало согласие на предложение о внесении в качестве залога 69,9% ЭСА

Правительство Армении дало согласие на предложение о внесении в качестве залога в банки ЕБРР и АБР 69, 9999594% ЗАО ЭСА, принадлежащего по праву собственности ЗАО «Ташир Капитал», в количестве 172496 простых акций. Как передает «Арменпресс», вопрос об этом обсуждался сегодня на заседании правительства Армении.

Министру энергетики и природных ресурсов Армении было предложено подписать соответствующее соглашение.

Соглашение войдет в силу и станет действительным только в случае, если соглашение о залоге между ЗАО ЭСА и банками банки ЕБРР и АБР будет иметь пункты, согласно которым будет исключена возможность передачи прав собственности на ЭСА без согласия правительства Армении и КРОУ.