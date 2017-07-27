Правительство Армении намерено создать конфликт интересов в сфере управления и контроля над лесами

Разработанная концепция реформ лесной сферы не предусматривает достаточных решений по вопросам сохранения лесов, борьбы с незаконной вырубкой лесов, а также по повышению эффективности управления и деятельности ответственных структур в данной отрасли. Как передает «Арменпресс», об этом сегодня на заседании правительства Армении заявил премьер-министр Карен Карапетян, обратившись к существующим в лесном секторе проблемам.

Более того, по словам премьера РА, в документе отсутствуют предложения, направленные на необходимые законодательные изменения.

Учитывая необходимость проведения комплексных реформ в сфере, К. Карапетян поручил министрам сельского хозяйства Армении Игнатию Аракеляну, охраны природы Арцвику Минасяну, территориального управления и развития Давиду Локяну в месячный срок совместно разработать и представить в аппарат правительства доработанный проект концепции реформ лесной сферы, закрепив конкретные законодательные и практические решения вышеупомянутых проблем.

Кроме того, премьер поручил обратиться к четкому разделению функций управления лесной сферой и сохранения, охраны лесов, а также к вопросам создания единого организационного поля в данной сфере. Правительство Армении намерено создать столкновение интересов в сфере управления и контроля над лесами.

«У нас есть несколько структур, занимающихся вопросами лесного хозяйства, и функции данных структур четко не разделены. Логика данного поручения такова: мы хотим, чтобы управлением занималась одна организация, контролировала данную отрасль – другая, чтобы возник определенный конфликт рабочих интересов, что, в свою очередь, приведет к повышению эффективности», – отметил Карен Карапетян.