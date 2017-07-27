Пловец Артур Барсегян – шестой в финале Европейского фестиваля

Пловец Артур Барсегян, который вышел в финал Европейского олимпийского фестиваля, который проходит в Венгрии, занял шестое место.

Как передает «Арменпресс», в заплыве вольным стилем на 50 м представляющий Армению пловец Артур Барсегян показал результат 23.71 секунды и занял шестое место.

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